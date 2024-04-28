中職／陳仕朋想拚完封錯過機會 感謝阿公支持：我愛你

富邦悍將隊今晚靠著陳仕朋先發8局僅失1分的好投，以2：1擊敗味全龍隊，雖無緣演出生涯第4場完投完封，不過在阿公注視下繳出好表現，陳仕朋大方在全場球迷面前說：「阿公我愛你。」

陳仕朋今天以98球投完8局，被敲5支安打，另有7次三振，直到8局上2出局後才丟掉第1分，陳仕朋表示，被吉力吉撈．鞏冠敲出的安打有點失投，「如果沒失分的話，是想要挑戰看看。」

總教練陳金鋒表示，陳仕朋跟前一場先發相比，今天控球很好，能把球投到邊邊角角、想要的位置裡，「前幾局的狀況非常好，所以雖然掉分，還是信任他繼續投完8局，今天沒讓對手有太多有效攻擊。」

陳仕朋今年首戰1.1局掉8分，接著投出7局無失分，前一場又是7局掉6分，狀況起伏大，陳仕朋表示，開季調整是有慢一點，這是未來要修正的地方，「今天感覺好滿多的，投到越後面越好。」

陳仕朋生涯前3次投出9局完投完封，有兩次都是對上龍隊，今天沒能挑戰完封也感到有些可惜，「今天是有機會，但自己沒把握住，用球數是有些空間。」

賽後站上MVP頒獎台，陳仕朋向到場觀戰的阿公大方示愛，他表示，自己每一場先發，住在台中的阿公都會特地到場為自己加油，「阿公辛苦你了。」