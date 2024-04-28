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中職／張奕二軍中繼登板 投1.1局挨轟失11分

中央社／ 台北28日電
張奕。報系資料照
張奕。報系資料照

台鋼雄鷹二軍與富邦悍將二軍今天交手，雄鷹隊陣中具旅日資歷的投手張奕中繼1.1局失11分，雄鷹終場以2比18吞敗；雄鷹隊投手施子謙為一軍先發準備，二軍投2局調整無責失分。

張奕今年預計將投入中職選秀，也先以自行培訓球員身分加入雄鷹隊，今天賽前3場二軍出賽表現不差，總計投7局失掉1分責失分，拿下1次中繼成功。

雄鷹二軍今天與悍將二軍交手，雄鷹隊2局打完0比1落後，雄鷹隊3局上換上張奕中繼接手狀況不少，先保送張宥鈞，1人出局後被張進德、蔣智賢接連敲出二壘打掉分，再被張冠廷敲出2分砲，接著打者敲出滾地球但隊友守備失誤，再被王苡丞敲出三壘打、被林岳谷敲安掉分，單局失掉5分。

張奕4局上續投還是沒能有效壓制，也是從保送開始，被王念好敲出二壘打，1人出局後被蔣智賢敲安失掉2分，再被張冠廷、黃兆維接連敲安掉分，接著被王苡丞敲出三壘打再失2分退場，接替投手巫柏葳讓打者敲出高飛犧牲打再失1分，這1分也算在張奕身上。

張奕總計用45球投1.1局，被敲出10支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉11分（9分責失分），狀況不理想。

施子謙預計5月3日上一軍先發，今天先在二軍登板，先發投2局失掉1分非責失分，球隊吞敗，施子謙承擔敗投。

張奕 施子謙

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