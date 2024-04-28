中職／悍將3割男減1 辛元旭回壘撞到右肩將安排檢查

富邦悍將隊辛元旭賽前打擊率3成21是全隊最佳、聯盟排第5，全隊僅辛元旭與戴培峰打擊率破3成，不料今天對味全龍隊之戰，在4局下因牽制回壘時右肩撞到壘包，提前傷退，根據球團表示，將再安排詳細檢查。

辛元旭今年打擊狀況正火燙，還曾一度登上聯盟打擊王，最近4戰敲出4安，今天擔任先發第7棒、三壘手，2局下首打席被觸身球打中上壘，4局下則是在2出局、一壘有人時，成功敲出安打上壘。

不料在戴培峰打擊時，龍隊先發投手王維中突然牽制一壘，辛元旭撲回壘包時不僅被王維中傳球打到頭，手指還戳到壘包，當下表情痛苦，只能退場休息由董子恩接替，而悍將雖因此攻上一、三壘，仍未得分。

辛元旭退場時抱著手掌，一度以為是手指受傷，但實際是為了抬起不舒服的右肩膀，悍將球團表示，辛元旭因回壘時導致右肩不適，經檢查後暫無需立即就醫，等待賽後或明天再赴醫院進行檢查。