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中職／陳重廷轟斷2連敗 猛獅開季20戰15勝史上第2快

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳重廷今天敲出陽春砲，本季第2轟。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重廷今天敲出陽春砲，本季第2轟。圖／統一獅隊提供

昨天才剛吞下本季第1次的2連敗，統一獅隊今天立刻斬斷，林安可陳重廷接連開轟，以4：2擊敗中信兄弟隊，先發滿5局的獅隊新秀林詔恩也取得本季第2勝，獅隊開季20戰15勝追平隊史最速。

獅隊2局上就先靠潘傑楷滾地推進得分，4局上林安可先轟出右外野陽春砲，下一棒陳重廷跟進開轟，領先擴大到3：0；兄弟雖在6局下靠著詹子賢的2分砲追近，但9局上陳重廷的適時安打再拉開分差。

陳重廷全場4打數2安打、2分打點，打擊率升至3成08，8局下、9局下守備也都幫助球隊度過危機，本季第2轟今天出爐，生涯單季最高是3轟。

林詔恩雖然前4局都被兄弟攻上壘包，但都成功度過，以77球投完5局無失分，繼4月6日對味全龍隊後再次投滿5局，這兩場都拿下勝投。

獅隊開季20場拿下15勝，追平2003年隊史紀錄，成為中職史上第2快；史上最快15勝是19場達陣，由1997年時報鷹隊、2018年Lamigo桃猿隊、2020年樂天桃猿隊並列。

林安可 林詔恩 陳重廷

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