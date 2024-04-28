日職／孫易磊二軍中繼投1局無失分 飆速155公里

旅日火腿隊台灣投手孫易磊今天二軍中繼登板，投1局無失分，最快球速155公里、連2場出賽無失分，火腿隊終場以5比6不敵養樂多隊。

日本職棒二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊今天與東京養樂多隊交手，兩隊5局打完火腿隊1比5落後，火腿隊6局上追分，靠著江越大賀、野村佑希接連二壘打先拿1分，水谷瞬2分砲將比數追至4比5落後。

火腿隊6局下換上台灣投手孫易磊登板，依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、投手方向滾地球出局、游擊方向平飛球出局，沒讓打者踏上壘包。

孫易磊總計用17球投1局，沒被敲出安打、沒有四死球保送，無失分，最快球速155公里、無關勝敗。孫易磊目前為止二軍2場出賽無失分，防禦率維持0。

火腿隊8局上靠著保送、接連安打、高飛犧牲打追平比數，9局下牛棚失守，被養樂多隊北村惠吾敲出再見安打，火腿隊以5比6吞敗。