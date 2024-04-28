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中職／富藍戈中繼40球沒問題 分享女兒中文名是「星星」

中央社／ 新北28日電
富邦悍將隊富藍戈。本報資料照片
富邦悍將隊富藍戈。本報資料照片

富邦悍將隊洋投富藍戈昨天延長賽中繼2局無責失分，單場40顆用球數是個人後援登板新高，他說，身體一直有準備好沒問題。富藍戈今年當爸爸，女兒1月出生中文小名為「星星」。

悍將隊昨天與味全龍隊打到突破僵局制延長賽才分勝負，洋投富藍戈（Enderson Franco）9局登板，雖有被敲出2支安打，但力守不失分，突破僵局制10局上接連被敲2支安打，失掉1分非責失分。

富藍戈昨天總計用40球投2局，被敲出4支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分，無關勝敗；球隊終場以4比3搶勝。

富藍戈表示，昨天登板感覺很好，身體一直有做好準備，平手的局面球隊需要他，他也覺得狀況可以。面對今年中職新採用的突破僵局賽制，延長賽10局開始二壘有跑者，富藍戈表示，沒有太大影響，也沒有做什麼改變，就是想辦法抓出局數，製造機會讓球隊贏球。

今年是富藍戈效力中職第3個球季，今年初也當了爸爸、女兒1月出生。富藍戈談起女兒滿臉喜悅表示很想念女兒，女兒誕生是很特別的時刻，現在在等護照，大概在2、3週後女兒就會到台灣。

富藍戈給女兒取了西班牙文名字Adhara，是星星的意思，他也將女兒的中文小名喚作「星星」。

中職 富藍戈

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