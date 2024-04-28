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中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢
中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下勝利，總教練陳金鋒表示：「後攻有它的優勢。」
中職史上第一場突破僵局制延長賽是在4月20日味全龍與樂天桃猿以2：2進入延長賽，最終打到12局下由龍隊以3：2拿下勝利；昨天則一日出現兩場，洲際的中信兄弟隊打到12局下以7：6擊敗統一獅，在新莊的悍將則是11局下4：3擊敗龍隊。
突破僵局制在棒球史上是相對新穎賽制，國際賽最早採用是2008年北京奧運，陳金鋒球員時期剛好有遇到，昨晚則是執掌兵符後的第一次，他說：「主要是一開始就二壘有人，要如何得分、如何防守，取捨而已，有可能1局決定輸贏。」
中職目前3場突破僵局制都是由主隊獲勝，陳金鋒表示，先後攻誰吃香還不好說，但如果先攻沒得分確實壓力會比較大，「後攻有它的優勢，被得分還有機會拿回來。」
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