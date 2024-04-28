快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊昨晚在延長賽11局下，靠林哲瑄再見安打贏球。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊昨晚在延長賽11局下，靠林哲瑄再見安打贏球。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下勝利，總教練陳金鋒表示：「後攻有它的優勢。」

中職史上第一場突破僵局制延長賽是在4月20日味全龍與樂天桃猿以2：2進入延長賽，最終打到12局下由龍隊以3：2拿下勝利；昨天則一日出現兩場，洲際的中信兄弟隊打到12局下以7：6擊敗統一獅，在新莊的悍將則是11局下4：3擊敗龍隊。

突破僵局制在棒球史上是相對新穎賽制，國際賽最早採用是2008年北京奧運，陳金鋒球員時期剛好有遇到，昨晚則是執掌兵符後的第一次，他說：「主要是一開始就二壘有人，要如何得分、如何防守，取捨而已，有可能1局決定輸贏。」

中職目前3場突破僵局制都是由主隊獲勝，陳金鋒表示，先後攻誰吃香還不好說，但如果先攻沒得分確實壓力會比較大，「後攻有它的優勢，被得分還有機會拿回來。」

中職 樂天桃猿 陳金鋒

延伸閱讀

中職／林哲瑄再見安！延長賽一棒破龍隊內野5人陣

中職／悍將摸索勝利方程式 鋒總點出先發局數的重要性

中職／「薩諾獅」14戰12勝續寫紀錄 鋒總激烈抗議被趕

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

相關新聞

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1...

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下...

MiLB／陳柏毓2A先發無關勝敗 李灝宇近2戰敲3支二壘打

旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4.2局失掉2分責失分、無關勝敗；老虎隊2A野手李灝宇維持手感，今天敲...

中職／樂天桃猿首戰桃園球場變漂亮 LED燈光秀惹球迷負評

桃園棒球場整修回歸後昨晚終於迎來第一戰，也是樂天桃猿隊首場桃園主場賽事，引發球迷、桃園人議論，許多球迷肯定球場排水和燈光...

中職／大雨驗收球場 桃猿回家首戰沒積水

樂天桃猿隊終於「回家」，桃園棒球場經歷草皮問題、雨神攪局，球季首戰從3月31日延至昨天，整修後首次亮相，排水改善已獲認證...

中職／林哲瑄再見安！延長賽一棒破龍隊內野5人陣

新莊棒球場今晚出現延長賽，富邦悍將隊與味全龍隊正規賽2度戰平，延長賽也打平1次，11局下龍隊祭出內野5人陣，結果林哲瑄一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。