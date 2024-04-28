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MiLB／陳柏毓2A先發無關勝敗 李灝宇近2戰敲3支二壘打

中央社／ 台北28日電
陳柏毓今天主投無關勝負。(資料照) 美聯社
陳柏毓今天主投無關勝負。(資料照) 美聯社

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4.2局失掉2分責失分、無關勝敗；老虎隊2A野手李灝宇維持手感，今天敲出1支二壘打、近2戰敲3支二壘打。

美國職棒小聯盟2A賽事海盜隊今天與克里夫蘭守護者隊交手，海盜隊2名台灣好手都有先發，陳柏毓是先發投手，鄭宗哲先發打1棒、守二壘。

陳柏毓2局上遇到狀況，接連投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，5局上再有危機1人出局後先投出保送，三振抓到第2個出局數後再投出保送，接著被敲出二壘打掉分，球隊3比2領先時退場。

陳柏毓今天總計用72球投4.2局，被敲出2支安打，投出4次四死球保送，3次三振，失掉2分責失分、無關勝敗，賽後防禦率7.98。鄭宗哲打擊熄火，總計5打數吞下3次三振，賽後打擊率1成61。

李灝宇。 路透社
李灝宇。 路透社

底特律老虎隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘，李灝宇1局下敲出三壘方向滾地球出局，3局下吞下三振，6局下2人出局後敲出左外野方向二壘打，靠著隊友攻勢延續跑回分數。

李灝宇8局下再吞下三振，今天總計4打數敲出1安，吞下2次三振，有1得分，昨天單場2支二壘打，加上今天的二壘打、個人本季二壘打累積打6支，賽後打擊率2成61。

海盜 老虎 陳柏毓

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