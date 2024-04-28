樂天桃猿首戰桃園球場變漂亮 LED燈光秀惹球迷負評

桃園棒球場整修回歸後昨晚終於迎來第一戰，也是樂天桃猿隊首場桃園主場賽事，引發球迷、桃園人議論，許多球迷肯定球場排水和燈光改善，有的球迷批評中場LED燈光秀「單調」不好看、有的地方「太刺眼」，市政府體育局長許彥輝今天上午表示，桃園球場接下來開始要維護養球場，中場燈光秀的燈光亮度、方向隨時可調整，只要中華職棒和樂天球團確認同意就調整。

桃園球場歷經草皮問題、大雨攪局，樂天桃猿「回家」首戰一延再延，至昨晚終於主場首戰開打，如願拿下勝利，市長張善政開球（擔任打擊者）還因新明國中「少年大谷」范宸竣緊張，被觸身球「砸中」的小插曲。張善政說，「我可能成為桃園球場史上第一個觸身球可以上壘的開球來賓」，聽到各界肯定球場排水狀況，給市府團隊很大鼓勵。不少市民、球迷留言為「市長加油」，也有球迷說，感謝市長用心，保護球員安全營造更精彩比賽。

首戰觀賽的市議員黃崇真、王珮毓和陳韋曄都肯定桃園球場改善狀況，陳韋曄說，花這麼多錢改善燈光、進口紅土，球場狀況很好，比賽沒有淹水就是證明。黃崇真說，球場排水、燈光等比賽狀況球迷滿意，未來希望爭取球場加蓋；王珮毓說，在中央、地方和球團合作一次性解決排水、草皮、夜間照明和計分板等問題，球迷觀賽感覺不輸其他球場，只是球迷反映停車位不足，希望市府改善。

黃姓球迷說，球場積水等問題，市府處理有用心，以前外野會積水，現在不會，球場有改變比以前漂亮。不過比賽中場LED燈光秀引起球迷很多負評，劉姓球迷說，今年第一次回在主場看比賽，球場感覺有變漂亮，本壘後方的LED燈太刺眼。林姓球迷說，「燈光秀顏色單調」，要像演唱會多些顏色會更震撼。何姓球迷說，外野一顆燈直射太刺眼，影響外野看球。吳姓球迷說，LED燈秀不好看，還我中場舞。