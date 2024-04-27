快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／體重變輕沒感覺 林泓育：不會跑得跟晨威一樣快

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊捕手林泓育。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手林泓育。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿林泓育近期連7場敲安，已經是個人近3年的新高，他謙虛說：「是運氣不錯啦。」而今年季前的15公斤減重計畫達標，他還沒感受到差異，「只有水腫變少了。」

林泓育前一次連7場以上敲出安打，已經是2021年4月18日到29日的連8場敲安，而今年從4月14日開始連續7場都有安打，打擊率也上升到3成24。

不過林泓育表示，並沒有覺得近況特別好，而是運氣好，很多球都剛好打到沒人的地方，也不會特別追求確實擊球，而是要看場上的狀況去做調整，「我想贏下一場比賽，而不是去看自己的成績。」

而今年球季林泓育明顯從「小胖」變「大壯」，休賽季的減重成果順利展現，體重少了15公斤，來到目標的98公斤，林泓育透露，主要就是靠吃水煮蛋、地瓜、玉米等原型食物，「隊友看到會覺得我怎麼吃這個？但我真的覺得好吃啊。」

但體重減輕跟打擊近況有關係嗎？林泓育說：「隊友也會問我這個，但我真的沒感覺，我跑步也沒比較快啊，又不能跑得像陳晨威一樣，就是以往常常會水腫，現在變少了。」

林泓育 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／陳晨威3安3打點奪MVP 桃猿擊敗兄弟中止2連敗

中職／陳晨威本壘想滑但嚇到不會滑 慰問蔣少宏受傷的心

中職／龍猿本壘攻防若沒判阻擋才奇怪 但葉總有一件事求解

中職／滿壘男！林智平3安打 滿壘敲安扯斷悍將2連勝

相關新聞

中職／體重變輕沒感覺 林泓育：不會跑得跟晨威一樣快

樂天桃猿隊林泓育近期連7場敲安，已經是個人近3年的新高，他謙虛說：「是運氣不錯啦。」而今年季前的15公斤減重計畫達標，他...

中職／雄鷹一軍將滿月 洪總想起自己的第一年

台鋼雄鷹隊成軍後的第1個一軍賽季，即將滿月，總教練洪一中看得出來小將掙扎之處，也想起自己職棒第一年的回憶，「那時候打10...

中職／許基宏後第二人！陳傑憲幫球迷簽名後被球隊巴士丟包

「我還沒上車阿！」今天發生二部曲，中信兄弟許基宏不寂寞了，統一獅隊陳傑憲成為被球隊巴士丟包第二人！ 獅隊今天要前往台中洲際棒球場挑戰主場的中信兄弟，下午5點的比賽球員通常在中午後一齊抵達備戰，陳

日職／就是穩！宋家豪連5場未失分 奪第8次中繼成功

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在8局下後援登板，雖然被敲出1支二壘安打，不過順利化解危機，連續5場登板未失分，拿下...

影／桃園球場翻新後首戰 內野是大聯盟用的紅土

中華職棒今天在桃園球場由樂天桃猿出戰台鋼雄鷹，而這也是桃園球場整修後首戰，桃園市長張善政也特別到場開球，他表示這是十四年...

中職／雄鷹利用延賽重新調整 施子謙預計一軍5/3先發

台鋼雄鷹隊近期吞下2連敗，因為雨勢影響延賽給了重新調整的機會、轉換士氣；投手教練蕭任汶也透露先發投手輪值調整，施子謙預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。