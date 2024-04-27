中職／體重變輕沒感覺 林泓育：不會跑得跟晨威一樣快

樂天桃猿隊林泓育近期連7場敲安，已經是個人近3年的新高，他謙虛說：「是運氣不錯啦。」而今年季前的15公斤減重計畫達標，他還沒感受到差異，「只有水腫變少了。」

林泓育前一次連7場以上敲出安打，已經是2021年4月18日到29日的連8場敲安，而今年從4月14日開始連續7場都有安打，打擊率也上升到3成24。

不過林泓育表示，並沒有覺得近況特別好，而是運氣好，很多球都剛好打到沒人的地方，也不會特別追求確實擊球，而是要看場上的狀況去做調整，「我想贏下一場比賽，而不是去看自己的成績。」

而今年球季林泓育明顯從「小胖」變「大壯」，休賽季的減重成果順利展現，體重少了15公斤，來到目標的98公斤，林泓育透露，主要就是靠吃水煮蛋、地瓜、玉米等原型食物，「隊友看到會覺得我怎麼吃這個？但我真的覺得好吃啊。」

但體重減輕跟打擊近況有關係嗎？林泓育說：「隊友也會問我這個，但我真的沒感覺，我跑步也沒比較快啊，又不能跑得像陳晨威一樣，就是以往常常會水腫，現在變少了。」