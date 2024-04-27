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中職／腦震盪還在暈 猿隊林立開練循序漸進

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立因腦震盪還無法歸隊。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊林立因腦震盪還無法歸隊。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊流感球員逐漸歸隊，但林立還在腦震盪後遺症中，雖然已經開始守備、T座打擊練習，但接高飛球時還是不適應，林立說：「比想像中麻煩。」

林立是在4月9日被不規則彈跳安打擊中頭部後，隔天下二軍，至今還無法確定歸隊時間，但訓練已經逐漸加強，從原本的做操到現在開始接球、T座打擊練習，林立說：「還是會暈，上次也是花了1個月回來，上去還有症狀。」

去年林立也曾遇過因比賽造成腦震盪，這次球隊也特別小心，他表示，不規則彈跳大家都會遇到，只是剛好自己被打到頭，腦震盪處理起來比較麻煩，「沒有辦法積極治療，只能休息，循序漸進。」

目前感受到最大差異，林立說：「就是平衡。」尤其是守備要接高飛球時，因為瞬間抬頭又要盯著球跑步，很容易頭暈，日常生活也可能因為走路重心一偏，就感覺頭暈。

至於近期連番地震，林立會不會感覺更不同？實際上是沒什麼影響，林立笑說：「我昨晚睡得很好。」完全沒發現地震。

林立 樂天桃猿

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