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中職／大晴天！桃園球場首戰前 古久保確認場地狀況

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊回到桃園棒球場，今天迎來改建後第一戰。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊回到桃園棒球場，今天迎來改建後第一戰。記者蘇志畬／攝影

桃園棒球場整建回歸後，今天終於有望迎來第一戰，經歷前兩天大雨，今天現場撒下金黃色陽光，賽前樂天桃猿球團也在場中四處勘查，確認場地狀況。

樂天桃猿隊去年季後整修球場，主要改善照明系統、外野看台和場地排水三大區塊，但因草地恢復較慢，來不及趕上球季開打，原本昨天要迎來球季首戰，但被雨神打斷宣告延賽。

樂天桃猿隊回到桃園棒球場，今天迎來改建後第一戰。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊回到桃園棒球場，今天迎來改建後第一戰。記者蘇志畬／攝影

今天現場天氣晴朗，桃猿領隊川田喜則與總教練古久保健二賽前特別在球場四處檢視，確認場地狀況，古久保健二說：「沒有看那麼多啦，主要是這周下雨，場地狀況可能不到100%，去看一下軟硬度之類的。」

猿隊先前遇到隊內流感爆發，不少球員染病減少戰力，這周因下雨關係，前一次出賽已是23日，中間3天休兵，古久保健二表示，之前流感的球員確實獲得休息，但還是有幾位是有症狀的。

古久保健二 棒球 樂天桃猿

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