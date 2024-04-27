聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／大晴天！桃園球場首戰前 古久保確認場地狀況
桃園棒球場整建回歸後，今天終於有望迎來第一戰，經歷前兩天大雨，今天現場撒下金黃色陽光，賽前樂天桃猿球團也在場中四處勘查，確認場地狀況。
樂天桃猿隊去年季後整修球場，主要改善照明系統、外野看台和場地排水三大區塊，但因草地恢復較慢，來不及趕上球季開打，原本昨天要迎來球季首戰，但被雨神打斷宣告延賽。
今天現場天氣晴朗，桃猿領隊川田喜則與總教練古久保健二賽前特別在球場四處檢視，確認場地狀況，古久保健二說：「沒有看那麼多啦，主要是這周下雨，場地狀況可能不到100%，去看一下軟硬度之類的。」
猿隊先前遇到隊內流感爆發，不少球員染病減少戰力，這周因下雨關係，前一次出賽已是23日，中間3天休兵，古久保健二表示，之前流感的球員確實獲得休息，但還是有幾位是有症狀的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言