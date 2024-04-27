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棒球／我真的做到了！陳偉殷術後首戰 回顧641天復健路

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。圖／廖廷儀提供(資料照)
陳偉殷。圖／廖廷儀提供(資料照)

手術後經歷了641天，陳偉殷今天再次站上正式比賽的投手丘，而且繳出一場5局1責失的好投，他想告訴大家：「我真的做到了！」

陳偉殷在2022年被日職阪神隊釋出，隨後接受肩膀手術，之後持續復健，直到今年4月加入美國獨立聯盟長島鴨隊，並在熱身賽投出3局無失分表現，浮現復出曙光。

今天長島鴨隊開季第2戰，陳偉殷扛起先發，面對風暴人隊投5局被敲5支安打，包含一發陽春砲，丟掉2分有1分責失，防禦率1.80，另有3次三振、1次四壞保送。

這場比賽有多重要？陳偉殷賽後也透過個人社群分享心情，「2022年的7月26日，我動了手術，去修復那個陪我征戰多年的左肩膀，我依然記得開車去醫院的路上，那個忐忑的情緒。」

陳偉殷也說：「手術後，醫生告訴我，手術很成功，但我只記得手很痛頭很暈，然後接下來就是漫長且充滿挫折的復健旅程。」如今他終於回到賽場，「641天後，我重新站上正式比賽的投手丘，我真的做到了！」

阪神 陳偉殷

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