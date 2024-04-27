快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／張育成3A本季首戰4打數熄火 但敲99.3哩強勁球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽。 美聯社
旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽。 美聯社

旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽，在光芒隊3A與洋基隊3A的比賽中，張育成4打數未建功，但打滿全場已經為傷後復出踏出第一步，最快擊球初速更來到99.3哩。

張育成今年球季與光芒隊簽下小聯盟合約，不料2月29日在大聯盟春訓熱身賽時，因揮棒造成左腹部拉傷，宣告熱身賽全數缺席，留下3打數敲1安的成績，從傷兵名單開季。

光芒隊3A在昨天將張育成移出傷兵名單，也在今天安排先發第1棒、游擊手，1局下首打席張育成吞下三振，接下來3局下敲出滾地球出局，5局下敲出滾地球造成跑者出局，8局下則是敲出右外野飛球出局。

張育成全場4打數無安打，吞下1K，不過最後打席的擊球初速來到99.3哩，在此戰所有擊球初速中排名第10快，守備上更是5次守備機會都沒失誤。

光芒隊3A今天攻勢有限，不僅張育成熄火，全隊僅敲出4支安打，追思科（Logan Driscoll）的2分打點長打一度追平比數，但最終仍以2：6輸給洋基隊3A。

光芒 張育成 洋基

延伸閱讀

MLB／19國全壘打榜首破百轟 台灣第一是張育成20轟

MiLB／張育成宣告傷勢已無大礙 熱身賽第二打席就開轟

MLB／張育成傷勢嚴重將休6到8周 光芒教頭坦言蠻衰的

MLB／張育成首打席揮棒傷退 光芒教頭：應要休息3到8周

相關新聞

MiLB／張育成3A本季首戰4打數熄火 但敲99.3哩強勁球

旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽，在光芒隊3A與洋基隊3A的比賽中，張育成4打數未建功，但打滿全場已經為傷後復...

中職／桃猿循環杯太漂亮 球迷去年「借」走1萬多個未歸還

桃園市環保局與中職樂天桃猿合作推廣永續減塑，主場販售的飲品皆使用環保局無償借出的循環杯，但因杯子印有球隊LOGO，具收藏...

棒球／陳偉殷暌違679天首戰 5局1責失勝投飛了

暌違679天，旅美左投陳偉殷再次站上正式比賽投手丘，從獨立聯盟長島鴨隊出發的他，今天先發登板繳出5局失2分（1責失）的好...

中職／澄清湖鐵條事件 球員工會籲聯盟正視雇主責任

澄清湖棒球場近期發生中職二軍比賽間發現鐵條的危險事件。中職球員工會今天發布聲明表示，期盼聯盟及球團正視雇主責任，持續精進...

中職／期待雨停…邊荷律、李丹妃製作晴天娃哇

今日全台都遇到暴雨侵襲，中華職棒在桃園、新莊、台中洲際棒球場的3場比賽宣告延賽，Passion Sisters韓籍成員邊...

中職／一粒未成名前曾獲「輔大校花認證」 封號超級電眼暗黑系美女

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒（趙宜莉）因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上「葉保弟應援曲」魔性舞步爆紅。事實上，一粒就讀輔仁大學時，外型就是「校花等級」，有網友翻出她被認證是校花的照片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。