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MiLB／張育成3A本季首戰4打數熄火 但敲99.3哩強勁球
旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽，在光芒隊3A與洋基隊3A的比賽中，張育成4打數未建功，但打滿全場已經為傷後復出踏出第一步，最快擊球初速更來到99.3哩。
張育成今年球季與光芒隊簽下小聯盟合約，不料2月29日在大聯盟春訓熱身賽時，因揮棒造成左腹部拉傷，宣告熱身賽全數缺席，留下3打數敲1安的成績，從傷兵名單開季。
光芒隊3A在昨天將張育成移出傷兵名單，也在今天安排先發第1棒、游擊手，1局下首打席張育成吞下三振，接下來3局下敲出滾地球出局，5局下敲出滾地球造成跑者出局，8局下則是敲出右外野飛球出局。
張育成全場4打數無安打，吞下1K，不過最後打席的擊球初速來到99.3哩，在此戰所有擊球初速中排名第10快，守備上更是5次守備機會都沒失誤。
光芒隊3A今天攻勢有限，不僅張育成熄火，全隊僅敲出4支安打，追思科（Logan Driscoll）的2分打點長打一度追平比數，但最終仍以2：6輸給洋基隊3A。
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