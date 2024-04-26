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中職／一粒未成名前曾獲「輔大校花認證」 封號超級電眼暗黑系美女

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒貓耳造型。截圖自Koobii鬧大學
一粒貓耳造型。截圖自Koobii鬧大學

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒（趙宜莉）因外型神似「圍棋女神」黑嘉嘉，加上「葉保弟應援曲」魔性舞步爆紅。事實上，一粒就讀輔仁大學時，外型就是「校花等級」，有網友翻出她被認證是校花的照片，貓耳造型讓許多粉絲直呼：「好可愛！」

一粒大學是輔大織品服裝學系和法文系雙主修，曾舉辦多次校花票選的粉專《Koobii鬧大學》去年11月時在她剛加入啦啦隊未出名前，曬出一張一粒照片，並附上「校花認證」。如今一粒爆紅，不少網友到該文章留言區朝聖。

《Koobii鬧大學》曬出一粒貓耳造型圖片，雖然只是P圖，仍獲得眾多網友稱讚，「好可愛」、「輔又贏，能轉學嗎」、「輔仁第一美是他」、「粒寶樂園回來簽」、「大數據的威力來朝聖」。

一粒目前是Wing Stars人氣成員，她近日與隊友們抵達美國西雅圖，準備在明天的水手隊台灣日帶來精彩表演。一粒稍早也發IG限時動態，自曝和團員們造訪當地知名景點「星巴克總部」。

一粒去年9月首度參加台鋼雄鷹啦啦隊甄選。Wing Stars臉書
一粒去年9月首度參加台鋼雄鷹啦啦隊甄選。Wing Stars臉書

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