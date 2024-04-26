中職／無猿回桃…雨一直不停落下 猿鷹戰延賽
流浪猿暫時還回不了家，與場地無關而是雨神來亂。樂天桃猿隊今天原定迎接本季第一場桃園主場賽事，然而因北部下午開始的傾盆大雨，與台鋼雄鷹隊之戰宣告延期。
中職聯盟公吿，原訂今日18：35台鋼雄鷹與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至6月20日18:35於原場地桃園棒球場進行補賽。
桃園棒球場去年季後進行三大工程優化，分別是照明系統更換LED燈泡、外野看台和場地排水，原本期待趕上3月31日的球季首戰，然而草皮狀態不佳，導致7場主場都必須移地舉行，直到4月18日才通過中職審核，並在21日舉行測試賽後，確定回歸。
今日猿隊與雄鷹隊之戰，預售票數字來到4000張，確定突破前7場主場非大巨蛋場次最多人數，然而天公不作美，猿隊球迷還是無法看到桃園棒球場的新面貌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言