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中職／無猿回桃…雨一直不停落下 猿鷹戰延賽

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
流浪猿暫時還回不了家，與場地無關而是雨神來亂。 圖／中華職棒提供
流浪猿暫時還回不了家，與場地無關而是雨神來亂。 圖／中華職棒提供

流浪猿暫時還回不了家，與場地無關而是雨神來亂。樂天桃猿隊今天原定迎接本季第一場桃園主場賽事，然而因北部下午開始的傾盆大雨，與台鋼雄鷹隊之戰宣告延期。

中職聯盟公吿，原訂今日18：35台鋼雄鷹與樂天桃猿賽事，受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至6月20日18:35於原場地桃園棒球場進行補賽。

桃園棒球場去年季後進行三大工程優化，分別是照明系統更換LED燈泡、外野看台和場地排水，原本期待趕上3月31日的球季首戰，然而草皮狀態不佳，導致7場主場都必須移地舉行，直到4月18日才通過中職審核，並在21日舉行測試賽後，確定回歸。

今日猿隊與雄鷹隊之戰，預售票數字來到4000張，確定突破前7場主場非大巨蛋場次最多人數，然而天公不作美，猿隊球迷還是無法看到桃園棒球場的新面貌。

台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

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