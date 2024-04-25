中職／悍將5月大巨蛋校外教學卡司強 秋山幸二來開球
富邦悍將隊5月進軍台北大巨蛋舉辦首次系列賽，5月24日將邀請日職名將秋山幸二來台開球，而25日到26日的「悍將中學主題日」，更接連邀請周湯豪、曾沛慈、蔡健雅、葛西瓦到場，組成最頂尖的演唱陣容。
悍將球團今天公布，5月在台北大巨蛋的系列戰，24日首場賽前將邀請日職西武獅隊傳奇名將、二度獲得日本一總冠軍的軟銀鷹隊前監督秋山幸二來台為悍將開球。
連續七年舉辦，最受球迷支持的台灣大哥大悍將中學主題日於5月25日到26日接續登場，將邀請奧運國手陳念琴、鄭怡靜等台灣大哥大運動家族選手開球助威。
在台灣大哥大鼎力支持下，在周末二日安排賽後演唱會，周六邀請「全能天王 周湯豪」、「影歌雙棲女神 曾沛慈」，周日則為「金曲歌后 蔡健雅」、「金曲原民歌王 葛西瓦」熱情開唱，一起陪球迷嗨翻大巨蛋。
全員到齊的Fubon Angels也首度在1到9局賽事輪番上台應援，全場陪伴大家一起為悍將加油。系列戰另推出含賽後草皮體驗券的大巨蛋紀念商品組合包與悍將APP進場專屬點數任務，邀請球迷一起穿上制服，和悍將一起前往台北大巨蛋參加校外教學。
悍將中學主題日，將延續過往舉辦校花校草選拔活動，並首度開放悍將APP線上投票，讓無法進場的球迷也能共同參與。同時球團也推出球帽、托特包、紀念T恤、鑰匙圈、專屬紀念球等大巨蛋主題系列限量商品。
本次富邦悍將台北大巨蛋系列賽事，平日全票票價為500元至1080元，假日則是600至1380元不等，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場。
區域開放B1及L2樓層席位選購（外野區域不開放，客隊應援團為B1層123區），並自4月29日起開放亞瑟傳奇季票選位、5月2日起開放家族會員優先購票與大巨蛋紀念組合包預購、5月7日12:30起開放全面售票。
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