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中職／徐基麟挑戰隊史4戰4勝紀錄 聯盟前1人是瑞恩
中信兄弟隊明天推出本土投手徐基麟登板，要在洲際主場與統一獅隊洋投布雷克抗衡，徐基麟開季3場先發全勝，這次要挑戰隊史最高的球季前4戰4勝紀錄。
徐基麟前一場在4月18日登板，面對富邦悍將隊繳出6局無失分表現，拿下勝投，比賽中更秀出今年新準備的蝴蝶球混淆打者，開季至今3場比賽3勝0敗，防禦率是2.65。
兄弟隊史曾在球季前4場出賽都拿下勝投的投手，共有1992年陳義信、1998年卡洛索、2002年風神及2015年克蘭頓，徐基麟有望挑戰此項紀錄。
中職球季前4場登板都拿下勝投的共有22人，前1次是2023年的富邦悍將隊洋投瑞恩，而史上最長開季全勝是8戰8勝，由1996年馬丁尼、1997年羅飛共同保持。
獅隊老資歷的布雷克則是因陪產，開季較晚上一軍，4月19日迎來本季初登板，對悍將也投出6局無失分表現，另有7次三振，拿下勝投。
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