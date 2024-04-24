中職／小獅王新秀頒獎超暖 逼哭何恆佑

今日台南棒球場味全龍與統一獅隊之戰，特別為小獅王新秀首勝及首轟紀錄特別進行頒獎儀式，而頒獎嘉賓也特別邀請他們最親密的家人到現場獻上祝福，何恆佑更因此感動落淚。

去年獅隊選秀第一指名林佳緯，把握出賽機會，4月17日面對樂天桃猿擊出個人生涯首轟；而2020年獅隊第二指名加入何恆佑，則是在4月20日面對富邦悍將擊出個人生涯首轟。

林詔恩是2022年統一獅季中選秀第三指名選手，擁有左投潛力天賦，今年季初成為獅隊輪值人選之一，4月6日天母棒球隊對戰味全龍拿下個人生涯首勝，而同樣是年輕新秀辛俊昇，則是在4月13日中繼兩局，拿下個人生涯首勝。

本日賽前活動獅隊特別邀請他們最親密的家人到場，林詔恩母親林瀅帶著妹妹一起來到現場獻上祝福和花束，意外的驚喜出現，林瀅也和詔恩相擁，充分詮釋母子親情的關心。

原本本周賽事就在花蓮棒球場進行，因地震改回台南進行比賽，無法澆熄林佳緯家人的關心與親情，林佳緯父母親林高名、歐梅玉也特地遠道而來，參與充滿意義的驚喜頒獎，家人突然的現身讓佳緯感到十分開心，謝謝他們長期的照護，陪伴他長大，接下來也會用好表現，別讓家人擔心。

辛俊昇從小都是姑丈洪志文及姑姑辛麗如陪伴著，辛俊昇表示：「很感謝家人阿公、阿嬤、姑丈、姑丈的照護，讓自己打職棒都不用煩惱太多，謝謝他們平常的照護，能從他們手上接到這個獎項感到十分有意義，但我知道自己還有很多要學習的，這只是一個起點，學習讓自己更好，別讓家人擔心。」

才剛擊出個人生涯首轟的何恆佑，知道今天賽前有一個頒獎儀式，看到父親何志強及母親藍雅琪現身台南棒球場，很意外也充滿驚喜，何恆佑也流下男兒淚，對於球隊的特別安排感到十分驚喜，「謝謝球隊重視我們的第一次紀錄，我相信這一切都是開始，期待自己能有更穩定的表現，讓父母親感到驕傲。」