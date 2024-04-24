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中職／26日迎整修後首戰 桃園棒球場新面貌亮相

中央社／ 台北24日電
樂天桃園棒球場於112年底開始進行優化改善工程，因工程延宕趕不上開季，不過經過中職場勘、測試賽，將於26日迎來本季第一場中職例行賽。 （樂天桃猿提供）中央社
樂天桃園棒球場於112年底開始進行優化改善工程，因工程延宕趕不上開季，不過經過中職場勘、測試賽，將於26日迎來本季第一場中職例行賽。 （樂天桃猿提供）中央社

桃園棒球場於去年底開始進行優化改善工程，因工程延宕趕不上開季，不過將於26日迎來本季首場中職例行賽，桃猿球團表示，期待能帶給球迷更優質的看球環境與體驗。

去年底由桃園市政府統籌的桃園棒球場優化改善工程，內容包含「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」。中職於18日進行場勘，通過場勘後21日安排測試賽，確認場地無虞，將於26日舉行今年球季首戰，由樂天桃猿對上台鋼雄鷹。

桃猿球團表示，排水系統是此次改善工程的重點項目之一，將場內的土全面開挖，重新整理透水層再重新鋪種草皮，目的希望能夠提升球場排水效率，碰上下雨時能夠用最短時間排水，恢復比賽進行。

此次優化工程將夜間照明系統從過去的鹵素燈泡，更換為全新LED燈泡，除了照明度可大幅提升，也能節約更多電力，每年預計能減少1/3的電量以及碳排放量。

桃猿球團表示，利用LED燈能夠即開即關的特性，在局間應援曲應援時，LED燈光將搭配歌曲帶給球迷燈光秀，大幅增加看球的娛樂體驗。

外野區則重新整修地坪，並將座椅全面換新，外野座椅顏色特別選用「樂天紅」，同時在外野增設身心障礙席，提供身心障礙者無障礙看球空間。此外，今年桃猿隊也進行一、三壘側應援舞台整建，內野熱區將擴大至東、西下G區。

中職 樂天桃猿

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