中職／私訊用簡體字質疑統一啦啦隊日本成員沒新聞熱度 綵冞：又有我的事？

中華職棒不少球隊引進韓籍成員，像是台鋼雄鷹安芝儇、味全龍李多慧、中信兄弟邊荷律、李丹妃，富邦悍將李晧禎、南珉貞、李雅英，都具有一定新聞話題及熱度，唯獨統一獅啦啦隊引進日本成員千紘Chihiro、希美Nozomi，除了開季由球隊介紹外，之後迴響並不大，然而有人竟用簡體字私訊統一啦啦隊成員綵冞，「你們啦啦隊的日本同事怎麼一點新聞熱度都沒有？好多人都不知道有日籍啦啦隊，粉絲直拍影片也乎沒有他們兩個，你們啦啦隊運營還要努力啊，既然選擇日本啦啦隊就要宣傳啊。」

綵冞雖解釋，「但你跟我說也沒用啊，我無權決定啊。」同時她也在threads表達「又有我的事？」還說了，「我可能長得一臉老闆臉，謝謝他看得起我了。」

網友留言說，「簡體字先噓」、「到底為什麼要問妳…」、「喵迷都知道吧，不知道的就不是喵迷呀」。