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中職／悍將摸索勝利方程式 鋒總點出先發局數的重要性

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投羅戈先發6局失1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊洋投羅戈先發6局失1分。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊洋投羅戈首度投超過5局，今天面對台鋼雄鷹隊先發6局失1分，幫助悍將以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，優異的比賽內容，賽後訪談時卻是聊到首度站上單場MVP頒獎台與Fubon Angels共舞時笑得最開心，他說：「其實我不是很會跳舞，只是跟著女孩們的舞步。」

羅戈在中職的前3場出賽最多僅投5局，用球數過多導致局數無法拉長，今天終於繳出優質先發，唯一失分是首局挨了魔鷹的陽春砲。

談到挨轟打席，羅戈表示，「和他直球對決，他做得很好，真的很有力量，那球是我失手了。」

首度突破5局，羅戈指出，最主要是因越來越了解打者；總教練陳金鋒也提到，羅戈有在慢慢適應中職，加上今天控球狀況比前一場好很多。

羅戈的另一次巨大危機出現在6局上，開局就被王柏融敲出三壘打，先讓張肇元敲出游擊方向滾地球，再對王博玄、藍寅倫連飆2K。陳金鋒也提到這是關鍵的一局，「有守下相當關鍵，他自己也很振奮。」羅戈則說，當下把自己所有的力量都拿出來對決。

悍將2連勝，陳金鋒指出，先發投手局數可以拉長，對球隊會比較有利，「後面投手算是不錯，分數可以壓在一定範圍內，攻擊上也不會壓力那麼大，三方面配合有到一個軌道上，不像一開始落差很大。」

中職 台鋼雄鷹 陳金鋒

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