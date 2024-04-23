快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

中職／王正棠開轟加2短打成史上第3人 多虧王勝偉給的錦囊妙計

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王正棠7局敲出兩分砲。記者季相儒／攝影
王正棠7局敲出兩分砲。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，7局下連兩棒短打失敗後，王正棠敲出兩分砲，為悍將的勝利上保險，王正棠賽後還原開轟前才剛問今天已經雙安的王勝偉怎麼打，「他說全力揮擊，聽他的。」

悍將打完前6局僅以2：1領先，雄鷹先發投手江承諺續投第7局，林哲瑄保送上壘後，悍將連兩棒短打推進失敗，卻迎來幸運轉折，王正棠一棒掃出兩分砲。

總教練陳金鋒還原7局的戰術，李宗賢的打席下達短打，「當時差1分，如果送到二壘，今天勝偉打得不錯，有機會多拿1分會比較安全一點。」王勝偉的短打則是自己的想法，鋒總：「是他自己想要偷點，為了球隊想要助攻。」

王正棠的兩分砲不讓悍將的攻勢成空，有這一發全壘打的出現，他感謝王勝偉給的錦囊妙計，「那顆是問勝偉怎麼打的，他前兩次都安打，他說就全力揮擊，聽他的，還不錯，滿感謝他。」

王正棠此役不僅有全壘打，兩次執行短打都成功推進壘上跑者，9局上還有美技界外接殺，王正棠對此笑答：「那時想說雷公怎麼一開始都不閃，怎麼看那顆頭在那邊、球不見了，他閃的時候球才出來。」

王正棠單場2次犧牲短打加1支全壘打，為中職史上第三人，前兩人為1994年6月11日時報鷹隊古勝吉、2002年4月27日興農牛隊闕樹木，王正棠寫下難得紀錄。

台鋼雄鷹 王勝偉

延伸閱讀

圖輯／中職 羅戈6局失1分好投 助富邦悍將擊退台鋼雄鷹

中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

中職／卡位打擊王嚇一跳 辛元旭想穩定到讓教練信任

中職／兄弟贏了！徐基麟3戰3勝 挑戰陳義信紀錄

相關新聞

中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

富邦悍將隊洋投羅戈來台後首度投超過5局，今天面對台鋼雄鷹隊先發6局僅失1分，7局下王正棠用兩分砲一棒彌補前兩棒隊友的推進...

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

台鋼雄鷹隊總教練洪一中上周因受困高雄澄清湖棒球場停車場，燒出連串爭議，洪總今天特地透過媒體發聲，事情發展讓他坦言始料未及...

中職／球迷高度聚焦王柏融 悍將日籍教練：是因為期待

富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人在中職有不少舊識，其中之一就是台鋼雄鷹隊「大王」王柏融，兩人過去在火腿共事兩年，如今在...

中職／卡位打擊王嚇一跳 辛元旭想穩定到讓教練信任

上周賽程打完，打擊榜上出現意外驚喜，富邦悍將隊辛元旭以3成56登上第一位，連他自己收到球迷傳來的截圖都嚇到，今天一來球場...

中職／王正棠神來兩分砲 多虧了王勝偉給的錦囊妙計

富邦悍將隊今天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，7局下連兩棒短打失敗後，王正棠敲出兩分砲，為悍將的勝利上保險，王正棠賽後還原開轟前...

圖輯／中職 羅戈6局失1分好投 助富邦悍將擊退台鋼雄鷹

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的台鋼雄鷹，富邦悍將隊派出洋投羅戈對上台鋼雄鷹隊的江承諺。富邦悍將隊先發投手羅戈主投6局失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。