中職／王正棠開轟加2短打成史上第3人 多虧王勝偉給的錦囊妙計

富邦悍將隊今天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，7局下連兩棒短打失敗後，王正棠敲出兩分砲，為悍將的勝利上保險，王正棠賽後還原開轟前才剛問今天已經雙安的王勝偉怎麼打，「他說全力揮擊，聽他的。」

悍將打完前6局僅以2：1領先，雄鷹先發投手江承諺續投第7局，林哲瑄保送上壘後，悍將連兩棒短打推進失敗，卻迎來幸運轉折，王正棠一棒掃出兩分砲。

總教練陳金鋒還原7局的戰術，李宗賢的打席下達短打，「當時差1分，如果送到二壘，今天勝偉打得不錯，有機會多拿1分會比較安全一點。」王勝偉的短打則是自己的想法，鋒總：「是他自己想要偷點，為了球隊想要助攻。」

王正棠的兩分砲不讓悍將的攻勢成空，有這一發全壘打的出現，他感謝王勝偉給的錦囊妙計，「那顆是問勝偉怎麼打的，他前兩次都安打，他說就全力揮擊，聽他的，還不錯，滿感謝他。」

王正棠此役不僅有全壘打，兩次執行短打都成功推進壘上跑者，9局上還有美技界外接殺，王正棠對此笑答：「那時想說雷公怎麼一開始都不閃，怎麼看那顆頭在那邊、球不見了，他閃的時候球才出來。」

王正棠單場2次犧牲短打加1支全壘打，為中職史上第三人，前兩人為1994年6月11日時報鷹隊古勝吉、2002年4月27日興農牛隊闕樹木，王正棠寫下難得紀錄。