中職／Twitch執行長為悍將開球 看到來自紅襪的林哲瑄好興奮
富邦悍將隊今天舉辦「悍將圖奇日」，Twitch執行長克蘭西（Dan Clancy）來到新莊棒球場為悍將開球，特別喜歡巨人、紅襪的他，今天正好由前紅襪選手林哲瑄為他接捕，讓克蘭西直呼興奮。
悍將從2021年開始透過Twitch平台自營官方球隊直播，首年就創下1000萬的LIVE觀看次數，今天悍將圖奇日邀請許多台灣Twitch知名的直播主來到球賽現場，克蘭西也到現場與直播主同樂，同時也為比賽開球。
克蘭西表示，這是自己第一次開球，這趟來新莊棒球場是他這趟旅程的精華，「開出一顆好球，沒有挖地瓜，我覺得這個最重要。」
克蘭西對棒球並不陌生，看過多場棒球比賽，包括巨人、紅襪兩隊，今天正好安排過去旅美效力紅襪的林哲瑄為他接捕，他興奮說：「這是我第一次有機會和紅襪選手面對面。」克蘭西也誇讚球場、燈光都很漂亮，啦啦隊女孩讓比賽更加有趣，對新莊棒球場留下深刻印象。
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