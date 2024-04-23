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中職／伍祐城2局閃退與太熱有關 洪總對周日午場有不解

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
台鋼雄鷹隊投手伍祐城21日先發只投2局提前退場，總教練洪一中今天透露他的狀況。聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊投手伍祐城21日先發只投2局提前退場，總教練洪一中今天透露他的狀況。聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊投手伍祐城21日先發只投2局提前退場，總教練洪一中今天透露他的狀況，目前是還好，應是天氣熱造成，他也對周日下午兩點的比賽提出疑問，「天氣熱加上晚接午，我也不知道怎麼要這樣排。」

伍祐城已是連續第3周負責周日場次的先發，前兩場都投滿5局，上周日因不適提前退場，昨天已經降下二軍。

洪一中指出，「目前是還好，那天是突然之間腰整個沒力氣，和天氣熱也有影響。」他進一步指出，台灣4月天氣就已經很熱，「倒不一定要這樣安排（賽程）。」洪一中表示，本周日的比賽將有其他先發投手，屆時會再升降選手。

周日下午2點的賽事將到5月第二周後才會落幕，唯一例外是本周日新莊棒球場富邦悍將、味全龍隊之戰是打下午5點，這是因為今年聯盟與球團協議試行不同開賽時間，各隊可選擇一個周六或周日調整開賽時間，除了這場龍隊、悍將之戰外，8月11日中信兄弟、雄鷹隊之戰，按照往例將是下午5點，但有台北大巨蛋為屏障，調整到下午2點開打不怕盛夏。

台鋼雄鷹 富邦悍將 洪一中

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