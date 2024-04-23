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中職／球迷高度聚焦王柏融 悍將日籍教練：是因為期待

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人在中職有不少舊識，其中之一就是台鋼雄鷹隊「大王」王柏融，兩人過去在火腿共事兩年，如今在台灣重逢，聊到王柏融打席戰隊集合的現象，他表示，這是因為大家對他有期待，「知道柏融不是會滿足於現狀的選手，他會持續往更好的自己挑戰。」

稻田選手時期效力過火腿，也曾以火腿球評身分談論王柏融的身手，數次躍上台灣媒體版面，與王柏融也有交情；今年來到悍將陣中執教，今天悍將、雄鷹之戰賽前，王柏融也在悍將打擊練習時飄到稻田身邊，與他聊聊天。

兩人都用什麼語言交談？稻田透露，在日本期間，王柏融有翻譯跟著，但他自己也會一點日文，現在在台灣也是用日文交談，王柏融大致上都聽得懂、也能表達。

稻田表示，王柏融在日本度過艱辛的幾年，一直都很努力，「現在可以回到自己國家打球，也是重新的起點，很期待他可以有好的表現。」以前以火腿球評身分希望他有好表現，現在關係轉換成對手，但稻田笑說：「我還是會幫他加油，但是，是對我們的比賽之外。」

王柏融過去在中職打出「4割男」成績，成功外銷日職戰場，表現一直受到球迷放大檢視，從日職時期到回歸中職後，每逢他的打席都吸引球迷高度關注。

被問到這個現象，稻田很清楚，「大家給他這麼多注目，也是因為期待他的表現，他是很好的打者，又是從日本回來，當然大家都會關注他，這是好事。」

中職 火腿 王柏融

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