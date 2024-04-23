中職／啦啦隊奶昔被地震嚇到躲桌底覺得羞恥 網：防災觀念好
富邦悍將啦啦隊成員奶昔（洪采鈺）擁有開朗個性和姣好身材，更因外型甜美，被粉絲封為「富邦IU」。昨天和今天凌晨花蓮發生多起地震，全台民眾有感，奶昔晚上和朋友在海底撈用餐時，被地震嚇到躲入桌底，狼狽模樣令網友十分心疼。
奶昔昨天和學妹卡洛琳、大頭及栗子相約至海底撈用餐，才吃到一半就遇上地震，奶昔嚇到把筷子放下，躲進桌底。她表示雖然是本土啦啦隊，但還是會怕地震，同時也期盼不要再有地震災害，大家都能平安無事。
從她釋出的影片中可見，地震發生時同行友人仍淡定用餐，只有奶昔狼狽地從桌下爬出來，引發笑聲，奶昔也感到非常羞恥。不過友人稱讚奶昔防震意識強烈，「會被國小老師稱讚」。
貼文一出，網友紛紛表示，「有防災意識是正確的呀！沒什麼好丟臉的」、「地震教育宣導素材」、「奶昔防災觀念很好喔」。還有網友點出關鍵，「另外三位都沒有經歷過921」，現年25歲的奶昔也恍然大悟，「歐買尬⋯921她們還沒出生。」
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