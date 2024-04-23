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中職／啦啦隊一粒25歲親姊死會了！對象是桃猿19歲捕手

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒姊姊。 截圖自IG
一粒姊姊。 截圖自IG

台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」因葉保弟應援舞爆紅，她的雙胞胎姊姊日前出現在球場，照片曝光後，也獲得許多粉絲關注。昨天是一粒和姊姊25歲生日，今天姊姊在IG曬出與一名男子拍人生四格照的影片，沒想到合照人竟是樂天桃猿隊捕手宋嘉翔，兩人都官宣情侶身分。

一粒姊姊昨天發文感謝各界生日祝福，「感謝大家祝我生日快樂，沒有一一回到的真的很抱歉，真的是我人生收到最多生日祝福的一天，真心感謝，然後我愛我爸媽，讓我們出生在這世上。」

一粒姊姊和宋嘉翔拍人生四格照。 截圖自IG
一粒姊姊和宋嘉翔拍人生四格照。 截圖自IG

她今天在IG曬出一張簽名球照，宋嘉翔也轉發這則動態，有網友猜測兩人是情侶。接著一粒姊姊又曬出自己與宋嘉翔拍攝人生四格的影片，並寫道「哈哈哈對啦」，還標註宋嘉翔的帳號，宋嘉翔也轉發這則動態，宣布兩人情侶身分。

樂天桃猿隊宋嘉翔。聯合報系資料照
樂天桃猿隊宋嘉翔。聯合報系資料照

現年19歲的宋嘉翔是高雄人，高中就讀新北市穀保家商青棒隊，2022年選秀會獲樂天桃猿第一指名，是球隊主力捕手接班人選。他去年在一軍出賽58場，累積3轟、22分打點，打擊率0.268，季後有代表中華隊出征亞錦賽，今年因春訓表現不佳，開季先在二軍調整。

啦啦隊 宋嘉翔 樂天桃猿

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