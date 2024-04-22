中職／伍鐸邁向洋投罕見里程碑 勝騎士跨季10連勝不好惹

中職本季賽事邁入第5周，統一獅隊明天將在台南球場迎戰味全龍隊，雙方分別推出勝騎士、伍譯登板先發，兩人都要挑戰本季第4勝，伍鐸更要爭取生涯第70勝。

獅隊從9日起，已在台南球場連續打了10場比賽，其中包括兩場樂天桃猿隊租借主場，加上明、後天對龍隊2連戰，短短16天將在府城連打12場比賽。

值得一提的是，獅隊開季至今在台南發揮極大優勢，不管主、客場身分，合計11場比賽打出9勝2敗，包括聯盟本季最長7連勝也在府城，成為上半季戰績獨走，以13勝3敗暫居榜首的主因。

勝騎士從南韓職棒回鍋獅隊後，本季出賽3場全勝，分別擊敗富邦悍將、中信兄弟、猿隊，合計17.2局被揮出16支安打（1支全壘打）、失5分，而且從去年5月20日投贏龍隊開始，投出跨季10連勝。

伍鐸本季同樣3場先發全勝，依序擊敗猿隊、悍將、台鋼雄鷹隊，合計16.2局被揮出14支安打（未被全壘打）、失兩分只有1分自責，也有跨季5連勝的表現。

伍鐸生涯10年累積69勝，在中職史上排名第12，明天若能奪勝，將成為第4位達到70勝以上的洋投，前3人是勇壯（108勝）、羅力（102勝）、風神（76勝）。