中職／李多慧曝小龍女隊長鬧雙包內幕 與小映勾手證明沒心結

韓籍啦啦隊女神李多慧今年轉戰味全龍隊「小龍女」，引發隊長鬧雙包風波。她近日在個人YT發布Vlog影片，首度回應此事，強調味全龍有兩位隊長，包含她和小映。

李多慧影片中再次解釋來到味全龍的原因，「我想在啦啦隊員職業生涯裡 ，最終目標是隊長，感覺一定要做一次隊長，才不會有遺憾。」李多慧強調隊長有兩人，但任務不同，她會幫忙準備舞蹈和服裝，目前還在適應期，熟悉環境後才會開始做隊長工作。

李多慧也向觀眾們介紹小映，兩人勾著手臂，感情看似不錯，小映透露為跟李多慧多聊天，她很樂意學韓文，雙方事後都在個人社群媒體轉發這部影片，證明彼此沒心結。

李多慧影片尾聲坦言，「跟以前經常見面的粉絲們分開，感到很遺憾，很擔心不能再見到他們，但很多原來的粉絲都來到這，還有新粉絲，十分感謝大家。」她也預告下支影片是在大巨蛋裡應援，以及和小龍女們的私下互動。