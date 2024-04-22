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中職／猿隊結束流浪要回家了 26日桃園球場首戰雄鷹

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桃園球場通過測試賽，26日迎接本季首場例行賽。圖／中華職棒提供
桃園球場通過測試賽，26日迎接本季首場例行賽。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊開季後流浪至今，終於要回家了，聯盟今天正式宣布，桃園球場已經通過測試賽，26日迎接本季首場例行賽。

聯盟聲明全文如下：

「樂天桃園球場排水等工程經桃園市府驗收通過，聯盟審查委員18日初審通過後，昨（21）日進行測試賽，由樂天桃猿與桃園市成棒隊組成桃市樂天聯隊，與開南大學棒球隊交戰，針對球場及燈光進行最後調整及測試，經測試賽後召集教練、球員進行會議，除了部分燈光位置需調校外，均認為樂天桃園球場比賽使用已無問題，符合教練、球員使用標準。

而由中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成之審查委員會聽取教練與球員意見後，也同意樂天桃園球場測試賽通過，最快4月26日將迎來今年中職例行賽首場比賽。

4月18日由中華職棒聯盟、桃園市政府體育局、球員工會、主場樂天桃猿球團、外部專業委員組成之審查委員會，球場經委員會檢查後，確定通過第一階段檢查，4月21日晚間舉辦測試賽，讓教練、球員實地測試通過，主場樂天桃猿也安排投手林華偉、捕手宋嘉翔、外野手鍾玉成、蔡鎮宇等人加入聯隊參與測試均表示無問題，只有部分燈光位置需要調校，曾任國家隊總教練的開南大學總教練郭李建夫也認為桃園球場已符合球場標準，場地可辦理賽事。」

猿隊目前出賽16場，戰績6勝10敗和富邦悍將隊排名並列第4，領先台鋼雄鷹隊半場勝差；猿隊租借主場3勝4敗、客場3勝6敗，26日起將在桃園球場對雄鷹進行3連戰。

桃園球場通過測試賽，26日迎接本季首場例行賽。圖／中華職棒提供
桃園球場通過測試賽，26日迎接本季首場例行賽。圖／中華職棒提供

中華職棒 台鋼雄鷹 樂天桃猿

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