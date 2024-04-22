中職／一粒過25歲生日po被蜜蜂襲擊 網朝聖：因為她太香了

台鋼雄鷹啦啦隊一粒（趙宜莉）因葉保弟應援舞爆紅，在各大社群平台發文或回應，每次都能吸引大批網友朝聖，今天是她25歲生日，她今天深夜發文，仍有許多粉絲第一時間獻上祝福。

一粒凌晨2點多在個人Threads轉發影片，內容是她在跳應援舞時被蜜蜂襲擊，可以看出她十分害怕，她發文問道，「蜜蜂先生是不是想跟我說生日快樂？」

貼文一出，留言區湧入大量生日祝福，「一粒太香，蜜蜂也來了」、「動物都有靈性，知道你要生日特別來跟你慶祝一下」、「應該是把一粒當作是朵花要採蜜啦」、「蜜蜂也想參與粒寶樂園」、「一粒真的好樂觀，這就是為什麼我會被一粒吸引到吧」。

一粒的姊姊也發文感謝大家的生日祝福，「感謝大家祝我生日快樂，沒有一一回到的真的很抱歉，真的是我人生收到最多生日祝福的一天，真心感謝，然後我愛我爸媽，讓我們出生在這世上。」