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中職／林金達單局2誤判懲處出爐 挑戰次數論戰若有需要將研議

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職裁判林金達。資料照
中職裁判林金達。資料照

統一獅隊昨天以1：3不敵富邦悍將隊，終止7連勝，意外插曲是一壘審林金達在2局下單局兩次誤判不利獅隊，中職聯盟今天做出懲處，林金達停止執法2場並扣考核分數。球迷熱議挑戰成功是否不應該扣次數，聯盟秘書長楊清瓏也對此作出回應，若有需要調整，將在總教練會議上納入討論。

獅隊昨天早早用完2次挑戰，先是1局上王勝偉盜壘原先被判安全上壘，獅隊挑戰後改判出局；2局下，林安可先敲安打，陳重廷擊出三壘方向滾地球，原先被判出局，獅隊挑戰後證明陳重廷早一步上壘，這是一支內野安打。

潘傑楷後續也選到保送，獅隊在第2局一度無人出局攻占滿壘，陳重羽擊出內野滾地球，悍將先傳二壘再傳一壘形成雙殺，然而這一球根據重播畫面顯示又是一記誤判，獅隊卻已無挑戰權可用，間接導致可能的大局氣焰澆熄大半。

聯盟今天公布懲處，針對裁判林金達於4月21日編號049場例行賽擔任一壘審執法，第2局下半發生單局2次誤判，經賽務部檢視比賽畫面與會議討論後，予以停止執法兩場比賽，自4月23日起執行懲處並扣考核分數，並加強執法專業訓練。

至於球迷熱議挑戰成功是否不該扣次數，楊清瓏表示，有關大家討論的挑戰次數與項目調整，每年球季前總教練會議都會進行討論，並將結論送交領隊會議通過，聯盟按決議執行。因此，如有任何需要調整的地方，未來在總教練會議上也會納入討論。

中職2014年即時重播輔助判決剛上路時，比照美國職棒，每場只有一次的挑戰權利，如果改判，該總教練仍保有下一次即時重播的挑戰權利，但每場挑戰總次數不得超過兩次。

2019年季前總教練會議上討論決議，每隊比賽挑戰一次，改為每隊比賽保證兩次挑戰機會。2021年季前總教練會議修正，除了正規9局維持兩次挑戰的機會，延長賽可以再挑戰一次，挑戰項目從7項增加為11項。

中職 陳重廷

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