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中職／懷念傳統樂隊應援嗎？謝長亨也要參加獅隊復古月

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊退役名將謝長亨將於5月4日重返老東家。圖／統一獅隊提供
獅隊退役名將謝長亨將於5月4日重返老東家。圖／統一獅隊提供

統一獅隊5月台南主場賽事特別規劃「復古月」主題日活動，傳統應援號角將再次響起，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區回歸客隊啦啦隊應援，獅隊也將穿上傳統經典綠色球衣出賽。

獅隊退役名將謝長亨將於5月4日回到老東家，賽前舉辦「老獅話家常」場外TALK SHOW活動，也特別推出搖頭公仔套票，目前已全數銷售一空，將抽出60位球迷參與簽名會。

謝長亨過去效力獅隊12年，成為中職首位達成百勝的投手，卸下球員身分後擔任獅隊投手教練、總教練，一職，也是貝思沛拉棒球學校創辦人，投入運動科學領域。

獅隊「復古月」主題日主隊應援在一壘區、本壘區、外野區，客隊則在三壘區，預售平台包括全台統一超商ibon售票機台、ibon網路售票系統https://pse.is/5u8r55

周六、周日主題日贈品：詳見 統一獅官方粉絲團

中職 統一獅 謝長亨

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