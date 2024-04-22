洪一中遭鎖地下室 不滿球迷湧入陳其邁臉書：太扯了

台鋼雄鷹上周在澄清湖棒球場與中信兄弟舉行三連戰，卻在4月20日賽後發生總教練洪一中被鎖地下停車場的離譜事件，球迷紛紛到市長陳其邁臉書留言抗議。事後球場主任遭到拔官，陳其邁也表示，市府未來必將持續精進球場管理。

台鋼雄鷹今年正式加入一軍賽事，讓中職再次回到6支球隊競爭的盛況，主場選在高雄澄清湖棒球場，卻不斷發生爭議事件。近日台鋼雄鷹在主場迎來與兄弟象的三連戰，卻在4月20日的發生洪一中在賽後離場時，被場務人員鎖在地下停車場的窘境。洪一中本人相當不滿說，直到自己抓狂捶門後才打開，造成他右手大拇指瘀青，他甚至說重話表示，欲向球團高層建議另尋外地球場當主場。

此舉引來球迷熱議，認為發生這樣的事件「很扯」，紛紛到陳其邁臉書留言，呼籲市長重視，認為高雄澄清湖棒球場好不容易再次有球團願意設為主場，認為工作人員的官僚心態，只會逼著球團再次出走，「誰想認養這樣的球場」，希望市府重視，別因此事再讓澄清湖球場成了「蚊子館」。

名嘴黃揚明痛批，會發生這種事情實在太離譜了，高雄市政府如果想讓職棒運動在地發展，不要再發生過去LaNew、義大的樣態，真的要徹底檢討。

眼見擋不住球迷怒火，陳其邁也在臉書留言回應，坦承整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，立即撤換球場主任，其他人員也一併調查懲處，並表示未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。