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謝國城盃／胡冠威5.2局好投助桃園2連霸 堂哥是胡孟智

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
謝國城盃全國青少棒冠軍賽，新明國中代表的桃園市隊今年衛冕冠軍成功，取得LLB亞太區次青少棒代表權。圖／台灣世界少棒聯盟提供
謝國城盃全國青少棒冠軍賽，新明國中代表的桃園市隊今年衛冕冠軍成功，取得LLB亞太區次青少棒代表權。圖／台灣世界少棒聯盟提供

113年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍出爐，桃園市隊以7：2力克從敗部挺進的高雄市隊，以2年合計10戰全勝之姿完成2連霸，將在6月底代表台灣到南韓征戰LLB亞太區次青少棒賽事。

桃園市隊由新明國中代表，今天先發投手胡冠威5.2局被敲4支安打，有3個保送、飆出7K，投到99球因球數限制強迫退場，接手的許梓奕幫忙完成所剩的1.1局，雖在7局下遭到連續安打失掉2分，不過還是守住勝利。

將近2個月沒先發，胡冠威坦言開賽比較緊張，後來找回狀態，本來想要在6局之內KO對手，無奈用球數偏高，只能提前退場。桃園市總教練黃湋志肯定子弟兵貢獻，「他已經做到極限，天氣又熱，付出很多。」

身高174公分的胡冠威是中信兄弟捕手胡孟智堂弟，昨天關門1局飆出131公里，今天電視轉播他最快球速再來到134公里，繼續突破個人紀錄，笑說是因為剛被高雄市陣中的雙胞胎哥哥姜晉堯敲出長打，「有點不開心就用力催。」那球剛好是對雙胞胎弟弟姜晉錫所投出。

桃園市隊雖然只有5支安打，但全場獲得高雄市隊12個保送相助，其中劉桓宇表現亮眼，在1局下敲出二壘安打後，靠著暴投得分，3局下更敲出一支2分打點的場內全壘打，他說：「這是國中第1支場內全壘打，打出去就全力衝。」

而林毅庭也在5局下敲回2分打點，他在本屆賽事中5場比賽敲回11分打點、打擊率6成92，獲選本屆最有價值球員，並收下打擊獎、打點獎。

季軍戰台中市在隊長吳聖智7局64球完封的帶領下，以4：0擊敗本屆黑馬宜蘭縣，連續2年帶回第3名。

中華電信連三年冠名贊助LLB少棒選拔賽，今年再加碼青少棒，並邀請兩層級的冠軍球於11月至台北大巨蛋觀賞世界12強，透過觀賞世界頂級的賽事，勉勵球員有一天也能站上世界的舞台，為國爭光。

獎勵名單

團體獎

冠軍：桃園市

亞軍：高雄市

季軍：臺中市

殿軍：宜蘭縣

第5名：新北市 總得分率：1.556

第6名：臺南市 總得分率：0.857

第7名：屏東縣 總得分率：1

第8名：新竹縣 總得分率：0.529

個人獎

打擊獎：桃園市 林毅庭 打擊率0.692

打點獎：桃園市 林毅庭 打點 11分

全壘打獎：桃園市 劉桓宇 1支

投手獎：桃園市 趙晟皓 防禦率 0.724

最有價值球員獎：桃園市 林毅庭

教練獎：桃園市 高漢模

謝國城盃全國青少棒冠軍賽，桃園市先發投手胡冠威5點2局無失分完美表現，幫助球隊成功衛冕。圖／台灣世界少棒聯盟提供
謝國城盃全國青少棒冠軍賽，桃園市先發投手胡冠威5點2局無失分完美表現，幫助球隊成功衛冕。圖／台灣世界少棒聯盟提供
謝國城盃全國青少棒冠軍賽，（左起）打擊、打點及最有價值選手林毅庭、最佳教練高漢模、全壘打獎劉桓宇、投手獎趙晟皓。圖／台灣世界少棒聯盟提供
謝國城盃全國青少棒冠軍賽，（左起）打擊、打點及最有價值選手林毅庭、最佳教練高漢模、全壘打獎劉桓宇、投手獎趙晟皓。圖／台灣世界少棒聯盟提供

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