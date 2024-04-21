中職／夠悍！悍將終結猛獅7連勝 本季成功獵獅第3隊
富邦悍將隊今天成為本季第3支擊敗獅王的隊伍，在先發投手布藍登6局失1分好投之率領下，在台南棒球場以3：1拿下勝利，讓開季前15戰13勝的統一獅隊吞下第3敗，同時終結自己的3連敗及獅隊7連勝。
獅隊推出王牌投手古林睿煬，前5局成功壓制悍將打線，僅在3局上被戴培峰、李宗賢敲出2支二壘安打，丟掉本季第1分責失。
6局上1出局、一三壘有人時，古林睿煬卻又突然出現抽筋狀況，總教練林岳平親自上場將他手中的球拿走，要他退場休息，獅隊靠江承峰連2次三振守住危機。
悍將先發投手布藍登前兩次一軍登板3.2局狂失8分，但今天卻一路投完6局，雖被敲出7支安打外加3次四壞，但靠守備幫忙，將失分降低在1分，成為悍將本季第1位投出優質先發的洋投，並靠隊友適時幫助拿下本季首勝。
6局打完兩隊以1：1平手，7局上悍將展開攻勢，戴培峰敲出安打後，靠林哲瑄犧牲觸擊跟投手暴投站上三壘，李宗賢高飛犧牲打得到超前分；8局上則是靠著兩支安打加上保送形成滿壘，林哲瑄再選到保送擠回1分。
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