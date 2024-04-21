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中職／跨越心魔桃猿4棒海 王維中：印象滿深刻

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天以7：4擊敗樂天桃猿隊，王維中先發5.2局失1分（無責失）無關勝敗，本季勝投還是沒能開張，但跨越心魔猿隊這一關，也讓他坦言，這是對自己來說相當印象深刻的一仗。

王維中在2021、22年面對猿隊先發7場，吞下0勝5敗、防禦率6.49，合計34.2局被敲出49支安打，被打擊率3成36，去年則因定位中繼，並未先發碰上猿隊，此役為本季首度對上天敵。

王維中先發5.2局被敲5安打、失1分，在他投球任內並未掉分，第6局留下一壘有人局面交給陳禹勳，林泓育先靠失誤上壘，朱育賢補上三分砲，龍隊從2：0領先變成2：3落後，1分失分記在王維中帳上。

才剛退場就見證勝投飛走，王維中並不在意，「自己去年有當過中繼，滿懂那個心情，每個牛棚上來都是盡力想把分數守下來，他們也辛苦了。」此役雖無勝投，但對他而言更大的意義在於突破猿隊。

「之前對樂天，結果都不是很好。」王維中坦言，今天面對猿隊，可以投出讓球隊最終可以贏球的內容，對他來說是印象深刻的一戰。

王維中指出面對猿隊的難處，「只要被上壘，感覺很像都是他們的得點圈，樂天的打擊本來就很好，打者都還不錯，尤其中心棒次那幾棒常常串聯，一棒就把分數送回來，這方面自己有先預設起來。」他指出今天做得好的地方，除了配球之外，也讓自己節奏不要被帶走。

樂天桃猿 王維中

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