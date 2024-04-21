中職／魏碩成7局無失分代表作 兄弟還雄鷹一場完封

中信兄弟隊昨天被台鋼雄鷹隊完封，今天成功復仇，先發投手魏碩成繳出7局無失分的生涯代表作，加上打線12支安打相助，捕手高宇杰3安猛打賞，以8：0擊敗雄鷹。

魏碩成過去單場最多投到6局，今天面對雄鷹以99球投滿7局，刷新個人紀錄，被敲出4支安打沒有失分，另有4次三振、2次四死球，加上陳琥、彭識穎各投1局無失分，讓魏碩成收下本季首勝。

兄弟先在3局上靠對手失誤得分，4局上楊祥禾的高飛犧牲打敲回生涯首分打點，5局上陳子豪也有1分打點安打，接著6局上包含王威晨的2分打點安打在內，一口氣灌進4分拉開差距，8局上王威晨又以高飛犧牲打敲回1分。

雄鷹先發投手伍祐城投到3局上還沒抓到出局數時，就因下丘處理投手前滾地球而身體不適，隨後退場休息，球團初步表示是因腰部不舒服，然而2局失1分非責失的他，最後仍承擔敗投。