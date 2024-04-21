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中職／劉時豪逆轉安打搶救陳禹勳 「他一直叫我大哥」
朱育賢6局上的三分砲，讓樂天桃猿隊短暫做了一段美夢，味全龍隊在6局下由劉時豪敲出二壘打逆轉戰局，終場以7：4擊敗猿隊。劉時豪這支安打，幫助把領先砸鍋的好友陳禹勳解套，劉時豪笑說：「他一直叫我大哥」。
龍隊左投王維中扭轉對戰猿隊破6的防禦率，此役先發讓猿隊的分數一路掛蛋，第6局，一出局後被余德龍敲出安打，梁家榮打向右外野的飛球眼看即將落地，右外野手張祐銘上演美技滑接，龍隊也在此時決定換投。
陳禹勳接手一壘有人局面，林泓育先靠失誤上壘，朱育賢補上三分砲，龍隊從2：0領先變成2：3落後，王維中的勝投資格也沒了，此役5.2局被敲5安打、失1分（無責失）好投無關勝敗。
龍隊6局下就將優勢討了回來，劉基鴻保送、張政禹保送上壘後，劉時豪補上兩分打點二壘打逆轉戰局，加上第2局的高飛犧牲打送回龍隊此役第1分，一人就貢獻3分打點。
猿隊僅落後1分，還有追擊機會，但8局下推出4天前剛先發用破百球的鈴木駿輔中繼，被龍隊單局灌進3分，包括拿莫．伊漾的兩分砲，將龍隊的勝利上鎖，朱育賢9局上的陽春砲、單場雙響砲成為空包彈。
劉時豪第一次在龍隊主場拿到單場MVP，讓他感觸良多，他坦言平常蹲捕多是蔣少宏，自己機會不多，「滿開心，等滿久，就是在等一個機會。」建功的打席，他說自己每顆球都想打，一心就是想把握機會把隊友送回來。
同樣把握為數不多的機會建功的選手還有拿莫．伊漾，總教練葉君璋也提到，「他從進來到現在，算是我們極力栽培的選手，郭嚴文進來，說不定對他會是刺激，成為更穩定的打者。」
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