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中職／洪總被關在澄清湖球場事件 雄鷹球團發聲明

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹總教練洪一中。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹總教練洪一中。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天受訪時指出，昨天賽後一度被關在澄清湖棒球場地下室，痛批工作人員不友善，高雄市運發局透露停車場使用規範，而雄鷹球團也發表聲明指出，未來會持續與高雄市政府溝通協調，提供教練、球員良好環境。

雄鷹昨天擊敗中信兄弟隊終止7連敗，洪一中賽後要開車離場時，卻因停車場鐵門未開無法通行，與工作人員聯繫後，質疑被故意關門，直到自己抓狂搥門，門才終於打開。

高雄市運動發展局今天回應，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出，與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場，當天洪一中因受訪較晚離開球場，球隊管理通知運發局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於10分鐘內將車門打開，讓洪一中的車輛出場。

雄鷹球團則表示：「台鋼雄鷹球團未來將會持續加強與高雄市政府溝通協調，提供教練、球員良好的比賽訓練環境，以及球迷們舒適的觀戰品質。」

同時，台鋼雄鷹自開季以來，在主場澄清湖球場賽事獲得廣大高雄球迷的支持，平均每場觀眾人數達8000人以上，球團表示：「除了感謝高雄市府這段期間的協助，以及廣大高雄鄉親的力挺之外，未來將會更加強化在地經營，努力獲得高雄市民及球迷的認同。」

中信兄弟 台鋼雄鷹 洪一中

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