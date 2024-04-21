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中職／大奇蹟！悍將布藍登6局失1分 防禦率19.64→8.38

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊先發投手布藍登。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手布藍登。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投布藍登表現猶如V型反轉，前兩場先發合計3.2局狂失8分，今天面對開季至今的王者統一獅隊，繳出6局失1分好投，防禦率從19.64下修到8.38，也是悍將本季第1位投出優質先發的洋投。

布藍登初登板1局失4分，第2場延長到2.2局但仍掉4分，兩場比賽就被敲13支安打，並列中職最慘紀錄；悍將投手教練郭勇志日前指出，布藍登的問題在於壘上有人時的快投動作，影響原本的變化球優勢。

布藍登今天面對獅隊開局就投出3上3下，2局下開局被連敲2安加上保送，浮現危機，但最後只因雙殺掉1分，再抓1出局下莊。

布藍登投到第5局又出現單局被敲3安，但中間也有雙殺幫忙，沒丟掉分數，6局下則是保送、暴投、安打，出現1出局、一三壘有人危機，但陳重羽觸擊點成內野飛球，被范國宸接殺後傳往三壘封殺，雙殺守備守住1：1平手局面。

中職過去生涯前2戰就被敲13支安打的投手，布藍登是史上第4人，但第3戰投出6局好投，演出史上第2長局數的反彈成績，前3人中，三商虎天寶在第3戰投出9局完投勝，林光宏則是後援5.2局，蔡齊哲是中繼3局。

悍將本季另兩位先發外籍投手羅戈、戈威士本季最長都僅投到5局，布藍登今天6局優質先發，終於展現被期待實力。

中職 富邦悍將

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