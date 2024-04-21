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中職／洪一中被故意關在澄清湖球場？高市運發局：將加強聯繫

中央社／ 高雄21日電
中華職棒台鋼雄鷹隊總教練洪一中。中央社資料照
中華職棒台鋼雄鷹隊總教練洪一中。中央社資料照

台鋼雄鷹總教練洪一中今天痛批澄清湖球場工作人員不友善，指自己一度被關在地下室停車場出不去。高雄市運發局回應表示，球場管理將加強與聯盟、球隊管理間的聯繫，繼續服務球隊與球迷。

洪一中今天向媒體抱怨，昨天賽後被關在地下室停車場，質疑工作人員故意關門，直到自己抓狂後搥門，才把門打開，手都搥到瘀青，痛批球場工作人員不友善。

對此，高雄市運動發展局今天發布回應表示，因顧及球迷散場動線安全，並保護球員與教練的安全，賽事期間球場停車場採限時開放，僅供球團車輛進出。場館與球隊協議於球隊檢討會議後半小時內讓球團車輛出場。

運發局指出，洪一中因受訪較晚離開球場，球隊管理通知運發局場地主管將停車場門打開後，保全接到通知後隨即返回停車場，於10分鐘內將車門打開，讓洪一中的車輛出場。

運發局表示，球場管理會再加強與聯盟、球隊管理之間的聯繫，並掌握進出場的車輛數量與人員，繼續服務球隊與球迷。

停車場 教練

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