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中職／桃猿突破僵局掛3顆蛋 教頭還原短打死在本壘2缺失

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿(左)延長賽不敵味全龍。味全龍提供
樂天桃猿(左)延長賽不敵味全龍。味全龍提供

中職史上第一次延長賽突破僵局，就用實際案例演示二壘有人開局得分沒有外界想像容易，樂天桃猿隊昨天第10到12局1分未得，終場以2：3不敵味全龍隊，猿隊教頭古久保健二說自己有需要檢討的地方，第11局的觸擊讓出局數出現在本壘，他則點出兩項缺失。

猿隊昨天在延長賽的3局共計13個得點圈打席，僅1支一壘打出現，沒有任何分數進帳，包括第11局一、三壘有人僅一出局的機會，馮健庭執行短打，點到投手正面，三壘跑者吳桀睿在本壘出局。

古久保還原當下狀況，沒有選手看錯暗號的問題，「要說缺失，是點下去的球比較靠近投手，三壘跑者的起跑也太慢了。」

古久保坦言，昨役有許多可以檢討的地方，「我的部分，也有需要反省的部分。」他指出，理論上突破僵局得分應該不會那麼困難，觸擊將跑者送到三壘，單純一點外野飛球就有分數，但實際上投手為了不要失分，也會有相對應的策略，碰到的打序也是問題。

昨天雖然輸球，但他肯定投手表現真的很棒，「先攻球隊，沒辦法先得分，下半局直接關係到輸贏，雖然最終是對方贏球，但投手真的表現很好，滿感謝他們。」

中職 樂天桃猿 馮健庭

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