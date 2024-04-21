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中職／打12局未見林智勝時機點不巧 銳歐繼續待命
味全龍隊昨天打滿12局才以3：2擊敗樂天桃猿隊，林智勝在昨天升上一軍，但全程未用到這位聯盟全壘打王，總教練葉君璋透露其實有在想，但需要代打的時機點，有時碰到狀況好的選手或是需要短打時。
兩軍昨天以2：2進入延長賽，突破僵局制從二壘有人的紅利開局，卻從10局上到12局上一連在記分板上掛了5個「0」，兩隊示範各種雙殺、死本壘的方式。
龍隊昨天共用13名野手、8名投手，野手只剩林智勝、劉時豪未上。12局的賽事，是否有差點啟用林智勝的時間點？葉君璋表示，「有一點啦！只是後來發現，剛好要換的點狀況都不錯，像是張政禹狀況就不錯，或是需要短打的狀況。」
昨天牛棚大量消耗，龍隊今天原本考慮是否升上後援投手，但最終未做異動，葉總表示，今天預計就只有林逸達無法出賽，洋投銳歐則是若有需要仍可上。
鋭歐本季在龍隊16場出賽登板10場，為聯盟投手出賽榜第一。
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