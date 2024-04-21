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中職／收到眠豆腐痛痛都飛走了 王牌鋼龍回歸倒數
味全龍隊王牌投手鋼龍今天進行首次實戰投打練習，加速回歸賽場的腳步，今年因落枕、神經壓迫導致趕不上開季，在收到伍鐸送上的棉豆腐枕頭後，讓他不藥而癒，「不瞞你說，一拿到枕頭，我就馬上感覺好很多了。」
鋼龍去年奪得年度MVP、勝投王、三振王，但因身體不適錯過開季，4月11日進行首次牛棚練投，今天上午10點半先在天母棒球場進行實戰打擊練習，狀況好到連他自己都意外，直呼超乎預期。
鋼龍表示，今天被告知10點半要投實戰，為了早起做了準備，專注度、球路上都有投出想要的內容，「幾乎已經是可以比賽的感覺了。」
總教練葉君璋也很滿意，認為已經接近可以出賽，但保守一點，預計還會讓他再投一次實戰，按照計畫在5月歸隊。
鋼龍去年拿單場MVP拿到變枕頭富翁，但今年卻未帶任何一個眠豆腐回到台灣，他還原傷情實錄，是因去年送了不少枕頭出去，「共犯結構包括兩位投手教練郭勝安、黃亦志都拿了我的棉豆腐，其實我有預留一個鎮睡之寶，但忘在飛機上，就是因為這樣害我沒有眠豆腐可以睡覺，造成身體不適。」講完還驚覺身邊的翻譯也是「幫兇」，「啊！還有你，也拿了一個。」
伍鐸日前拿下單場MVP，將枕頭送給鋼龍，鋼龍笑說，一拿到眠豆腐，身體上的不適都飛走了，「一認識眠豆腐這個品牌，馬上有在家裡睡覺的親切感。」
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