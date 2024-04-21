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中職／龍猿突破僵局連掛5個0 只有大聯盟紀錄的一半慘

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊投手林逸達把關突破僵局制2局無失分。圖／味全龍隊提供
味全龍隊投手林逸達把關突破僵局制2局無失分。圖／味全龍隊提供

味全龍隊昨天打滿12局以3：2擊敗樂天桃猿隊，在本季採用延長賽突破僵局制的情況下仍然打好打滿，兩隊示範101種二壘有人開局卻1分未得的方式；身為突破僵局先驅的大聯盟，最長局數紀錄由2021年8月25日的道奇教士隊之戰保持，兩隊打了16局，延長賽一連5局都沒得分，在突破僵局制下連續在記分板上掛了10個「0」。

中職本季為了比賽縮時導入多項新規，延長賽從第10局起就採用突破僵局，從二壘有人開局，龍、猿隊卻在這樣的情況下本壘出局數、雙殺打、作戰失敗滿天飛，差點就要連突破僵局都「突」出和局，從10局上到12局上一連在記分板上掛上5個「0」，直到12局下才由張政禹的高飛犧牲打結束比賽。

大聯盟無和局制，在疫情賽季2020年首度啟用延長賽突破僵局，2021、22年沿用，2023年通過成為正式比賽規則，而突破僵局制度之下的最長局數延長賽紀錄為16局，2021年8月25日道奇在延長16局以5：3擊敗教士，兩隊以1：1進入延長賽，在第10到14局都沒有分數進帳，第15局都攻下2分，直到第16局才分出高下。

該役歷程5小時49分鐘，19名投手共投489球，合計面對35位跑者，這場比賽在美西時間凌晨12點59分落幕，台灣時間已近下午4點。

大聯盟 教士 道奇

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