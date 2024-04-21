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中職／執法中職3381場 裁判蘇建文引退

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄報導
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在昨天正式引退，「威總」陳威成（左）到場獻花。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在昨天正式引退，「威總」陳威成（左）到場獻花。圖／中華職棒提供

中華職棒資深裁判蘇建文昨天引退，前興農牛隊總教練陳威成獻花前作勢揮拳，重現當年經典畫面，蘇建文在澄清湖棒球場首次站在不同角度開球，為自己投出的這一球做出「好球」判決。

蘇建文生涯共出賽3381場，第1場是1992年3月19日中職開幕戰擔任右線審，最後一場就是今年3月30日在台北大巨蛋的開幕戰擔任三壘審，累積執法場次是史上最多，且領先第二名超過千場。

中職特別為蘇建文舉辦引退儀式，中信兄弟與台鋼雄鷹之戰賽前，蘇建文擔任開球投手，並由陳威成擔任開球打者，洪一中擔任開球捕手，威總揮拳、洪總跨欄兩個大場面，蘇建文都是當事人。

開球前陳威成與蘇建文在一壘相會，假裝摔帽、比出揮拳姿態，重現2003年總冠軍賽兩人因鄭兆行漏踩壘包事件的爭執畫面，最後才獻上擁抱與花束，陳威成笑說，原本只想直接獻花，但還是決定來點不同的。

蘇建文以裁判身分退休並獲得球迷的歡呼，賽前簽名會60張門票也售罄，不少球迷特地到場向他說再見，蘇建文在致詞時也忍不住落淚，「想到真的要退休了，被那個氛圍感動。」

蘇建文雖然離開裁判職務，但接下來還有培育新生代裁判的任務，他也期望，台灣未來能夠出現正規學校，讓有裁判夢的人，能夠有個專屬管道。

教練 澄清湖 裁判

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