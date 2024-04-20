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中職／龍隊成首場突破僵局贏家 葉總：感覺滿舒服

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職史上首次延長賽突破僵局制，就打好打滿12局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊。本報資料照片
中職史上首次延長賽突破僵局制，就打好打滿12局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊。本報資料照片

中職史上首次延長賽突破僵局制，就打好打滿12局，味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，林逸達以把關2局無失分拿下單場MVP，11局時2好球後的觸身球卻讓總教練葉君璋心一驚。龍隊成為這場歷史首戰的贏家，葉總笑說：「感覺還滿舒服的。」

今年是中職首度採用突破僵局制，從二壘有人開局，兩軍以2：2進入延長賽，示範各種得點圈有人打不回來的方式，最後3局合計出現3次雙殺，猿隊有3個死在本壘的出局數，讓比賽延長了一局又一局。

龍隊教頭葉君璋賽後直呼刺激，「也沒想到最後還有機會（贏球），我覺得我們球員真的有越來越好。」他說突破僵局看似容易得分，但其實也沒那麼容易，「投手投得也還不錯，打者要點沒那麼容易點。」葉君璋指出，猿隊在上半局沒有得分，對龍隊來說就會比較有空間，選手都很努力、堅持到最後，拿下這一場比賽，「那個感覺，還滿舒服的啦！」

投手在延長賽一登板就是二壘有人的高壓場面，壓力不言而喻，而林逸達自己就扛了2局，葉君璋指出，他是心理層面滿強的選手，今年一直以來都還不錯。

意外插曲是林逸達在11局先製造本壘的出局數，卻又在2好球後對嚴宏鈞投出觸身球，自製滿壘局面，鏡頭轉播當下也帶到葉總微妙的唇語。葉總坦言，當下真的有嚇到，「覺得2好球了，會覺得有點可惜。」

林逸達指出，在牛棚時就有先設想好，二壘有人的局面要怎麼投。拿下單場MVP和小龍女一起跳舞的感覺，他回答：「還挺不錯的，但比較喜歡贏球的感覺。」

中職 味全龍 樂天桃猿 葉君璋

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