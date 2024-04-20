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中職／首度突破僵局！打滿12局 張政禹再見犧牲打險勝桃猿

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張政禹。 圖／味全龍隊提供
張政禹。 圖／味全龍隊提供

中華職棒史上第一場突破僵局制，今天在天母棒球場上演，樂天桃猿味全龍隊殺得難分難解，示範各種得點圈有人得不了分的方式，延長賽二壘有人的紅利開局竟然還要打滿12局，龍隊12局下由張政禹敲出再見高飛犧牲打，以3：2贏球。

兩隊先發投手都無關勝敗，猿隊洋投威能帝投7局，僅被敲4安打、失1分，2局下面對吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻相繼保送，蔣少宏敲安失分，但此後龍隊無法再從他手中攻下分數。

龍隊由「龍之子」徐若熙先發，投5局共用74球，被敲4安打、失1分，失分出現在第5局，嚴宏鈞保送上壘，推進二壘後，打擊狀況火燙的陳晨威補上追平安打。

1：1的局面在8局上先被打破，梁家榮面對陳冠偉敲出陽春砲，這一轟出現，天母瞬間傾盆大雨，繞壘同時雨勢逐漸加大，7點22分宣布比賽因雨暫停，直到8點18分恢復進行。

龍隊在大雨過後展開反攻，第8局黃偉晟被郭天信敲安，推進二壘後，拿莫．伊漾補上追平安打，兩隊打完正規9局還是2：2平手，進入今年首場延長賽，也是今年啟用的突破僵局制首度登場。

突破僵局從二壘有人開局，猿隊10局上出現兩個在本壘的出局數，先是廖健富打向二壘的滾地球，李凱威抓本壘的出局數先擋下這一分，羅華韋在滿壘時讓林泓育擊出三壘方向滾地球，龍隊傳本壘再傳一壘抓到雙殺。龍隊10局下的攻勢也毀在雙殺，陳柏豪選擇故意四壞保送郭天信形成一、二壘有人，先K掉李凱威，再讓拿莫．伊漾擊出雙殺打。

猿隊11局上又是兩度滿壘局面1分未得，11局下一出局後故意四壞保送劉基鴻，面對林孝程，成功賭到雙殺化解危機，這場惡鬥進入終點線的12局。

陳冠宇把關12局下，故意保送蔣少宏，陳思仲觸擊點出猿隊失誤，張政禹一棒敲出再見高飛犧牲打，結束這場惡鬥，龍隊成為史上首場突破僵局制延長賽的贏家。

劉基鴻 味全龍 張政禹 李凱威 樂天桃猿

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